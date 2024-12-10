Москва, 10 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Пилот российской авиакомпании S7 был замечен за просмотром трансляции гонок прямо во время посадки лайнера. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Илья Питалев/РИА Новости

Фото из кабины Airbus A321 попало в паблик, посвященный «Формуле-1», c подписью «Simply Airways». Позже картинку удалили, но она успела распространиться в Сети.

По данным канала, фото было сделано в кабине самолета S7, который 2 декабря совершал рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск. В то время как раз проходил Гран-при «Формулы-1» в Катаре. На приборной панели был виден бортовой номер лайнера.

Жалобу представителям авиакомпании отправил пользователь Сети. Он посчитал, что пилот отвлекается на посторонние вещи во время полета и не контролирует ситуацию. По факту случившегося S7 уже начала проверку.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля связь с самолётом авиакомпании «Победа», перевозившим 189 пассажиров из Санкт-Петербурга в Волгоград, пропадала на 20 минут из-за невнимательности пилотов. Диспетчер попытался связаться с экипажем, когда борт подлетал к Москве, но пилоты не ответили. Лётчики вышли на связь только через 20 минут, полёт завершился успешно. Позже выяснилось, что в кабине были выключены динамики громкой связи, при этом авиагарнитур на пилотах не было. Тем самым они нарушили одно из полётных требований. Всю вину взял на себя командир воздушного судна.