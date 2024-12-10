Минск, 10 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Белоруссия получила от России не один десяток ядерных боеголовок. Об этом 10 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, действительно ли в стране есть ядерное оружие (ЯО).

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Я сюда ввёз ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввёз». Ввезли. А то, что они (оппоненты. — Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — процитировало главу государства БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что обладание ЯО большая ответственность, и никто его ещё не применял, кроме США, сбросивших атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. При этом он предупредил о готовности жёстко и молниеносно ответить, если кто-то посмеет нарушить белорусскую границу.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук 4 декабря сообщил, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ЯО. Стороны скорректировали договорённости с учётом использования новейших технологий в военной сфере и применения вооружений, основанных на новых физических принципах.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 года заявил о достигнутых договорённостях о размещении тактического ЯО в Белоруссии. Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерный снаряд. Российский лидер подчеркнул, что ядерное оружие не передают республике, а только размещают на её территории.