Минск, 10 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Минск будет размещать российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» из расчёта минимального расстояния до объектов поражения, всего есть три десятка площадок. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», — приводит его слова БелТА.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин согласился с тем, что Минск будет определять цели для размещенного на территории Белоруссии «Орешника».

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 6 декабря попросил Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. По его словам, в случае положительного решения этого вопроса белорусская сторона должна самостоятельно выбирать возможные цели для ударов этого оружия.

Путин в ответ заявил, что «Орешник» в Белоруссии можно будет разместить уже во второй половине 2025 года, когда российский военно-промышленный комплекс увеличит производство этого оружия. Он добавил, что затраты на размещение этих гиперзвуковых ракет в республике будут минимальными.

Газета The Washington Post 30 ноября признала, что «Орешник» даже в неядерном исполнении может грозить катастрофическими последствиями для стран Европы. В беседе с авторами статьи эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Декер Эвелет указал на то, что новая российская ракета способна доставить в европейские страны шесть ядерных боеголовок за 15–20 минут.

9 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Запад услышал сигнал России о планах Москвы по размещению «Орешника» в Белоруссии. Он выразил уверенность в том, что западные страны не только зафиксировали этот сигнал, но и восприняли его крайне серьёзно.