Москва, 13 декабря, 2024, 11:02 — ИА Регнум. С приближением новогодних праздников в России традиционно повышается спрос на гастрономический туризм. Разнообразные программы предлагают практически все регионы — от южных до арктических. В зимнем путешествии по стране вас ждёт множество необычных блюд и продуктов, которыми славится многонациональная кухня России — от дальневосточных морских ежей и гребешков до оренбургских маринованных арбузов. Заодно познакомитесь с местными достопримечательностями.

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Так, походы по местным ресторанчикам и кафе давно стали обязательной частью отдыха в Суздале — городе с тысячелетней историей во Владимирской области. Концепцию авторского прочтения русской кухни с бережным отношением к традициям продвигает, в частности, ресторан «Гостиный двор». В меню — жареный на углях сыр с огуречным вареньем, фирменный борщ с разварной говядиной и сметаной и жареный тартин на сливочном масле с окороком. А в суздальской «Сыродельне» подают простую, но вкусную еду и, конечно, сыр. Здесь его можно попробовать даже в сочетании с гречишным суздальским мёдом и горячей лепёшкой из печи. Славится старинный город и ароматной медовухой. Дегустацию этого ароматного напитка можно совместить с прогулкой по историческому центру города.

suzdal-dvor.ru «Гостиный двор»

Москвичам и гостям столицы погрузиться в мир русской кухни предлагает ресторан в здании кинотеатра «Художественный». Здесь угощают утиным холодцом, ухой из стерляди, палтуса и камбалы с черной икрой, голубцами с крабом, а на десерт — блинами с облепихой и морошкой или морковным пирогом с карамельным кремом.

Впрочем, интересные вкусовые сочетания, как традиционные, так и неожиданные, можно обнаружить во многих заведениях Москвы: от больших известных ресторанов до маленьких уютных кафе в переулках города. В них можно узнать, какой была кухня Древней Руси, Российской империи, СССР, а также сравнить их с современными угощениями.

Например, в ресторане «Царская охота» можно почувствовать себя настоящим дворянином, вернувшимся с удачной охоты: в интерьерах охотничьего домика гостям предлагают попробовать заячью печёнку, рябчиков и филе изюбря. А для полного погружения в атмосферу XIX века можно заказать блюда из дровяной печи. Разнообразное меню с блюдами как из монархического прошлого, так и из времен СССР, предлагает ресторан Центрального дома литераторов. По слухам, в начале XX века тут собирались масоны, а после революции — советские писатели. В этом заведении могут предложить и императорские устрицы, и чебуреки с голубцами. А современное прочтение традиционных русских блюд предлагает ресторан «Обломов». Рецепты здесь возрождали по старинным кулинарным книгам. Так, в заведении можно попробовать козлёнка, томленного с полбой в русской печи, паштет из печени рябчика и оленину, подкопченную с вишнёвым соусом.

Не любите рыбу? Вы просто не ели её в Астрахани! Этот город славится разнообразием рыбных блюд: тут и пирожки с визигой, и знаменитая уха, и сушёная вобла, и царица всех застолий — икра, из которой даже пекут оладьи — икряники. На рыбных блюдах астраханской кухни специализируется ресторан «Белуга», расположенный в историческом центре Астрахани, как раз неподалёку от знаменитого памятника белуге: он был установлен на том самом месте, где в старой Астрахани торговали рыбой. В одноимённом ресторане туристам предлагают попробовать щёчки судака в подливе, брускетту с сомом, балык из осетрины, щучью икру с драниками и, конечно же, стерлядь горячего копчения.

Вкусно поесть можно и в Сибири, например, в Красноярске. Два заведения этого города вошли в топ-10 лучших ресторанов России по итогам независимой ресторанной премии WHERETOEAT 2024. По мнению рестораторов, в основе красноярского гастрономического чуда три составляющие — люди, традиции и локальные продукты: ягоды, дикоросы, дичь, дары местных рек. Особое внимание в красноярских ресторанах уделяют рецептам коренных народов.

Так, в ресторане Tunguska гостям предлагают дегустационный сет «Ритуалы», посвящённый местным обрядам: от языческих и шаманских до простонародных. В сет входят восемь блюд: съедобный сэндвич из мухомора, птичка-пирог, щёки и зобная железа барана и другие изыски. Каждое блюдо символизирует отдельный ритуал.

chef.ru Сет «Ритуалы»

Настоящим раем для гурманов можно назвать Казань. Столица Татарстана славится вкуснейшей национальной выпечкой, наваристыми супами и мясными блюдами. Узнать получше о татарской кухне и её традициях можно в ресторане «Чирэм». Здесь есть всё: и приготовленная на густом мясном бульоне шурпа, и эчпочмаки — фирменные треугольные пирожки, и блюда из конины, и фермерские сыры. А чайное меню было разработано с участием профессионального краеведа. Ещё одно традиционное татарское блюдо — чак-чак — предлагают практически во всех кафе Казани. Но особенно колоритным станет чаепитие с этим лакомством в казанском Музее чак-чака. Его создатели постарались до мельчайших деталей воссоздать быт татарина позапрошлого столетия. Здесь туристы смогут не только попробовать чак-чак, но и попытаться самостоятельно его приготовить.

banketprofi.ru «Чирэм»

Арктическую кухню следует изучать в Мурманске. Здесь шеф-повара создают уникальные блюда из местных продуктов, следуя кулинарным традициям северных народов — саамов и поморов. Главным блюдом на их столе с давних времён была рыба. Ее жарили, запекали, варили уху, а если коптили, то обязательно под крышей жилища. Зимой же рыба сменялась мясом, в основном олениной. Мурманские повара, черпая вдохновение из аутентичных рецептов, создают неповторимые блюда, применяя современные технологии приготовления.

Не оставит никого голодным и уральская кухня. Именно поэтому ещё одна обязательная точка на гастрокарте России — Екатеринбург. Уральская кухня сочетает в себе традиции русской и башкирской — простая, сытная, вкусная. А гостям остаётся только выбирать: классические уральские пельмени или ароматная наваристая уха, запеченая дичь или сочные расстегаи, а на десерт — пирожки и варенье. Ресторан «Зверобой» предлагает блюда по рецептам уральских бабушек, но в современной интерпретации. Здесь есть и медведь с калёными яйцами с муссом из тыквы, и рыба нельма с медовыми огурцами. Настоящие уральские пельмени с начинками на любой вкус — оленина, щука, курица — предлагает ресторан «Два деда». Здесь же гости могут попробовать чебуреки, посикунчики и бутерброды с грибами и мясом, а также блюда с самой «уральской» ягодой, черемухой. В том числе в ресторане есть вареники из черемуховой муки.

В России внутренний туризм развивается по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства»: он помогает сделать путешествия по нашей стране безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. Благодаря поддержке нацпроекта появляются новые гостиницы и отели, открываются аутентичные рестораны и глэмпинги, разрабатываются интересные маршруты по регионам, проходят зрелищные фестивали, повышается уровень сервиса на местах.

Все эти меры способствуют ежегодному росту турпотока: если в 2020 году россияне совершили 45 миллионов поездок по стране, то в 2023 году — уже порядка 80 миллионов. К концу 2024 года этот показатель составит не менее 90 миллионов турпоездок, отмечают в российском правительстве.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что на первом этапе нацпроект стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

«Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить отрасль, но и начать реализацию планов инфраструктурного развития. Запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами. Бизнес откликнулся на растущий спрос: увеличились инвестиции. За первое полугодие 2024 года бизнес привлёк 377 млрд рублей, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ожидаем, что по итогам года отрасль превысит показатель 2023 года», — отметил глава министерства.

Как сообщало ИА Регнум, узнать больше о возможностях и форматах отдыха в нашей стране можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф. Здесь собрано множество идей и рекомендаций для поездок по России в любой сезон: на выходные или пару недель, с детьми или друзьями, для активных туристов и тех, кто ценит комфорт. Портал развивается при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».