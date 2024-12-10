Москва, 10 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские производители удобрений заблаговременно и полностью закрыли годовую потребность агропромышленного комплекса. Как сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) на начало декабря предприятия отрасли на 100% обеспечили годовую потребность отечественных аграриев в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы.

Александр Погожев ИА Регнум

По данным Минсельхоза России, с учетом накопленных ресурсов аграриями приобретено 5,45 млн тонн минеральных удобрений в пересчёте на 100% питательных веществ. В структуре потребления удобрений около 50% пришлось на азотные, 45% — на фосфорсодержащие и около 5% — на калийные удобрения. География потребления не претерпела существенных изменений по сравнению с прошлыми годами: более трети объёма приобретены сельхозпредприятиями Центрального федерального округа, около 30% — фермерами ЮФО и СКФО, более 15% — хозяйствами Поволжья.

Как отметил глава РАПУ Андрей Гурьев, индустрия успешно справилась со своей основной задачей по надёжному и бесперебойному обеспечению приоритетного внутреннего рынка минеральными удобрениями. «Ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита удобрений нет и не предвидится. Благодаря масштабным инвестициям и вводам новых производств и логистических мощностей, которые только за последние 10 лет превысили 1,8 трлн рублей, мы готовы обеспечить любой растущий спрос на стратегически важном внутреннем рынке. Сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты ещё на 1,7 трлн рублей», — сказал Андрей Гурьев.

Он также порекомендовал аграриям закупать удобрения заблаговременно, чтобы исключить ажиотажный спрос и сверхнагрузки на транспортные сети в период пикового спроса. «В конечном счете, заблаговременные закупки способствуют своевременному получению и внесению удобрений, что положительно сказывается на урожае», — резюмировал глава РАПУ.

По данным РАПУ, лидером по совокупному объёму поставок всех видов минеральных удобрений отечественным аграриям остаётся «ФосАгро», на долю компании приходится около 32%. Как сообщил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, по итогам 2024 года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений планирует превысить прошлогодний объём продаж на приоритетном российском рынке в 3,3 млн тонн удобрений.