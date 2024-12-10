Москва, 10 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Мошенники начали вести более детальный анализ своих потенциальных жертв, в результате чего стали применять более изощренные схемы обмана с записью голосов коллег или начальника. Об этом 10 декабря рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ИА Регнум

«Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль», — привело его слова «РИА Новости».

Горшков отметил, что сегодня о подавляющем большинстве людей можно найти информацию в интернете, при этом главной проблемой продолжает оставаться поведение людей, которые передают злоумышленникам при столкновении с ними свою личную информацию.

«Ещё более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — пояснил зампредседателя правления ВТБ.

Мошенники пользуются разными вариантами для своих попыток обмана, а потому всегда необходимо включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми людьми, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Центробанке рассказали, что мошенники стали чаще размещать в Сети объявления о вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и в самом регуляторе. Отмечалось, что с помощью анкеты злоумышленники выманивают у откликнувшихся жертв персональные данные, приглашают кандидатов на «собеседование» и в итоге просят потенциальную жертву перевести деньги — якобы это необходимо, чтобы подписать трудовой договор.

Позднее в этот же день зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева предложила на неделю блокировать средства от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки с недвижимостью. Депутат уточнила, что в последние два года мошенники стали активно применять схему обмана под названием «продавец под влиянием», убеждая потенциальную жертву поучаствовать в какой-либо операции с недвижимостью ради якобы помощи ФСБ или иным силовым структурам.