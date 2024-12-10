Мадрид, 10 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Концерты жены певца Валерия Меладзе, экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой, начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По его данным, певица начала рекламировать свой концерт в курортном городке Аликанте в Испании. Выступление было запланировано на 14 декабря. Но скоро информация о концерте была удалена. Организаторы рассказали, что они вынуждены были отменить мероприятие из-за почти нулевого спроса.

Цены на билеты начинались от 59 евро (около 6 тыс. рублей). На концерте артистка собиралась представить свою новую сольную программу. Из-за отмены шоу в Аликанте Джанабаева решила отменить и предполагаемый тур по Европе.

Весной Меладзе с Джанабаевой уехали из России и остановились в Испании. Супруги намерены развивать карьеру в Европе. Так, Меладзе в декабре уже провёл два концерта в Загребе и Риме. Также он продолжает принимать заказы на новогодние корпоративы от россиян. Отмечается, что он запрашивает рекордный гонорар среди покинувших Россию артистов — 15,5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, все запланированные на декабрь концерты певицы Лаймы Вайкуле в Германии были отменены. Ранее она заявляла, что у неё появились проблемы с заработком, из-за чего ей пришлось учить языки, чтобы составлять программу для разной аудитории.

В июне трёхдневный фестиваль Вайкуле в Юрмале не вызвал ажиотажа. Несмотря на активную рекламу, зрители неохотно покупали билеты. По словам блогера, который занимался организацией концертов, большинство билетов на дорогие места продавали в качестве приглашений гостям певицы и другим «почётным» зрителям, то есть распространяли бесплатно.

Ранее Вайкуле назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», которым нельзя давать слова. Она также заявляла, что россияне, недовольные её позицией по отношению к специальной военной операции, для неё никто.