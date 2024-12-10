Москва, 10 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» состоится 12 декабря. Для тех, кто не смогут присутствовать на «ВТБ Арене» в Москве, состоится онлайн-трансляция в «VK Видео».

На сцене соберутся яркие звёзды российской эстрады: Ирина Дубцова, Сергей⁠ ⁠Лазарев, A⁠rtik&Asti, Дима⁠ ⁠Билан, Владимир Пресняков, Лариса Долина и многие другие. Специальные гости вечера — Юрий Антонов и Григорий Лепс.

Ведущими церемонии выступят Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. «Русское радио» на сцене будет представлять Антон Юрьев.

Прямая трансляция XXIX церемонии вручения премии «Золотой граммофон» начнётся 12 декабря в 20:00 в «VK Видео».