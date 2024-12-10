Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Информация о том, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приблизились к Дамаску, является недостоверной. Об этом 10 декабря заявил представитель пресс-службы армии Авихай Эдри.

Nir Alon/Global Look Press

«Сообщения, циркулирующие в некоторых средствах массовой информации, утверждающие, что силы ЦАХАЛ продвигаются или приближаются к Дамаску, абсолютно не соответствуют действительности», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Эдри уточнил, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне на Голанских высотах, а также на оборонительных пунктах возле границы Израиля, чтобы защитить её в случае необходимости.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Al Mayadeen 10 декабря сообщил, что израильские танки покинули буферную зону и приблизились к Дамаску на расстояние 21 км. По информации журналистов, подразделения ЦАХАЛ также взяли под контроль поселение Хинех в 50 км от сирийской столицы.

9 декабря ЦАХАЛ нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и Латакии. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив навсегда сохранит под контролем спорные территории Голанских высот для обеспечения безопасности государства. При этом Израиль хочет видеть другую Сирию, с которой можно будет жить в мире, добавил глава правительства.

Когда 8 декабря Башар Асад покинул пост президента Сирии, Нетаньяху заявил, что смена власти в стране произошла благодаря ударам израильской армии по ливанскому движению «Хезболла», которое поддерживало Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку, добавил премьер-министр.