Москва, 10 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника украинских формирований над Чёрным морем около полуострова Крым. Об этом 10 декабря сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

Отмечается, что российские военные с 10:40 до 11:10 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить теракт с использованием дронов самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 декабря российские средства ПВО обнаружили и уничтожили 13 украинских дронов над тремя регионами РФ. Отмечалось, что восемь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Ростовской и ещё два — в небе над Астраханской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 9 декабря сообщил о трёх беспилотниках украинских боевиков, сбитых на подлёте к Белгороду. По его словам, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.