Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 10 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Специалисты государственного природного заповедника «Центральносибирский» провели исследования мест обитания кабарги в Эвенкии. В результате они подтвердили присутствие редкого вида оленьих в месте, которое ранее считалось для них непригодным. Популяция этих парнокопытных, по их оценкам, составляет 300 особей. Исследования состоялись при поддержке компании «Востсибнефтегаз» (входит в структуру «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные провели исследования популяции редкой кабарги в Эвенкии

Кабарга — небольшое парнокопытное животное, занесённое в Красную книгу ряда регионов России и Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Они обитают в Сибири и на Дальнем Востоке. Животное ведет скрытный образ жизни, а наилучшими условиями для жизни кабарги считаются горно-таёжные ландшафты, поэтому для изучения была выбрана юго-западная часть Эвенкийского района.

Биологи изучили спутниковые снимки, исследовали наземные маршруты, проложенные по предполагаемой территории обитания оленя, определили кормовую базу популяции. Для этого они установили десять фотоловушек в бассейне реки Столбовая и изучили более 5,5 тыс. снимков. В результате исследования ученые обнаружили кабаргу на территориях в устье реки Крутенький, в междуречье реки Кулина и реки Столбовая.

Данные исследований последних трёх лет открывают новые перспективы для защиты малочисленной популяции кабарги от хищников. На сегодняшний день учёные изучают возможность создания фермерского хозяйства для разведения кабарги. Это позволит не только создать дополнительные рабочие места для представителей коренных народов Севера, но и защитить популяцию от браконьерства. Мускус, вырабатываемый брюшной железой самцов, представляет ценность и широко применяется в официальной и народной медицине.