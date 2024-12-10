Москва, 10 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Движение за деколонизацию Техаса и Калифорнии отражает тенденции в геополитике, которые уже существуют и усиливаются. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

Гавриил Григоров / Global Look Press

«В Соединённых Штатах набирает популярность движение за деколонизацию Техаса и Калифорнии. Кому-то подобные устремления могут показаться наивными, но они отражают общую, причём усиливающуюся тенденцию», — отметил он.

По его мнению, сейчас идёт подлинная деколонизация глобального Юга, который начал осмыслять себя в качестве полноценного геополитического субъекта, а не чьих-то задворок.

«Саммит [БРИКС] в Казани совпал по времени с довольно унылым форумом британского Содружества на Самоа. В ходе него бывшие колонии подняли вопрос о выплате Англией компенсаций за причинённый ущерб. И это только начало», — констатировал Нарышкин.

Как он подчеркнул, претензии к Лондону есть и у ирландцев с шотландцами, и у жителей Уэльса.

Ранее ИА Регнум передавало, что зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма для осуществления выплат возможных компенсаций. Он отметил, что примеры этого уже есть.

В частности, Медведев привёл в пример требование руководства Гренады выплатить репарации от центробанка Великобритании за работорговлю в XVIII веке. Вместе с тем он подчеркнул, что «наследники колониальных империй» попытаются принять все меры, чтобы не допустить «справедливого решения подобных проблем».