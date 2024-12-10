Тбилиси, 10 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Организаторы митингов в Тбилиси планируют сорвать проведение 14 декабря выборов президента Грузии. Об этом сообщила служба госбезопасности страны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Организаторы деструктивных и преступных действий планируют, чтобы процесс выборов президента Грузии, назначенный на 14 декабря 2024 года, не состоялся, и [рассчитывают] всеми силами помешать избранию шестого президента Грузии, что искусственно вызовет кризис власти», — указано в заявлении.

Сотрудники службы также выяснили, что протестные акции в столице проводятся местными активистами, однако координируют их заграничные спецслужбы. В основу сценария митингов лёг принцип «цветных революций». Уточняется, что участники используют ритуальные сцены и поэтапные деструкции, кульминацией которых должно являться убийство мирных жителей для эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались с 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского Майдана.

9 декабря возле здания парламента в Тбилиси протестующие сожгли гроб с чучелом основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Демонстранты пояснили, что акция символизирует политическую смерть партии.

В тот же день грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что МВД Грузии в течение пяти дней смогло нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия. Чёткие действия правоохранителей позволили пресечь попытку «майдана» в республике, добавил политик.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе ранее отмечал, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.