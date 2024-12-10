Донецк, 10 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), отступая из населённого пункта, оставляют за собой «голую землю». Об этом 10 декабря рассказал эвакуированный из посёлка Раздольное в Донецкой Народной Республике местный житель.

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

«Сначала целенаправленно били по огородам, где, по дворам… потом сараи, а потом уже чисто по домам, уже дом сгоревший, полностью всё, одни стены. Всё равно туда стреляют, чтобы с асфальтом сравнять. Чтобы была улица без ничего», — процитировало его «РИА Новости».

По словам жителя, украинские войска обстреливали Раздольное со стороны посёлка Богатырь, находящийся под контролем ВСУ. Он также поделился, что слышал о приказе главы киевского режима Владимира Зеленского при отступлении уничтожать всё на своём пути.

Как сообщало ИА Регнум в ноябре, бойцы ВСУ перед отступлением из Селидово в ДНР прострелили мирной жительнице колени и бросили умирать. Местный житель рассказал, что украинские военные убивали всех, кого встречали на своём пути. Некоторые из них поджидали жителей у единственного водоёма, где можно было набрать воду.

Раздольное российские военные освободили Раздольное в конце ноября вместе с поселением Воровское. ВС России также нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований и отразили восемь попыток контратак противника.