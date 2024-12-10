Минск, 10 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Сирии идёт борьба основных мировых игроков, события в этой стране являются уроком для Белоруссии. Об этом 10 декабря заявил президент республики Александр Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнётся борьба за власть. В Сирии идёт борьба основных мировых игроков. Это для нас урок», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что Сирию в своё время превратили в полигон для испытаний.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

9 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция планирует избрать премьер-министром переходного периода главу сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммеда аль-Башира.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.