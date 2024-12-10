Москва, 10 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Верховный суд России отклонил жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осуждённому за убийство двух школьниц в городе Златоусте Челябинской области в 2008 году. Это следует из информации, опубликованной 9 декабря на сайте инстанции.

Кондратюк Александр/ИТАР-ТАСС Николай Мозгляков

«Возвращено без рассмотрения», — указано в картотеке суда.

Основанием для возврата жалобы стала статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). По закону нельзя подать жалобу, если её ранее рассматривали в суде либо если оставили без удовлетворения.

Из данных картотеки следует, что кассационные жалобы от осужденного поступали пять раз в течение года, все они отклонены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он изнасиловал и убил двух девочек-школьниц. Ещё одна девочка выжила, но ей пришлось долго лечиться. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.

Мозглякова осудили за преступления по нескольким статьям УК РФ: насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также за кражу.

Осуждённый полностью признал вину.