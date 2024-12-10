Москва, 10 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным число поступивших по всем каналам обращений уже превысило 300 тыс. Об этом 10 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«И интерес большой. Мы имеем уже представление о возрастных параметрах. Мы имеем представление о том, что больше всë-таки женщин обращается. Мы имеем представление о рейтинге из 10 основных проблем», — поделился представитель Кремля.

Он отметил, что ведётся большая работа с участием как специалистов работающего круглосуточно кол-центра, так и с использованием искусственного интеллекта. Путин уже получает доклады с темами обращений, добавил Песков.

Отдельно спикер Кремля коснулся темы детских вопросов, которые нередко представляют просьбы о подарках к Новому году. По словам Пескова, по объективным причинам все новогодние просьбы удовлетворить не представляется возможным. Тем не менее они не останутся без внимания. Организация «Народный фронт» после мероприятия в течение года ведёт напряжённую работу по обработке каждого обращения, пояснил политик.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия с Путиным начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

27 ноября Песков проинформировал, что задать вопросы Путину в ходе прямой линии смогут и иностранные журналисты. Он добавил, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.

В прошлом году большая пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря. Тогда президент РФ ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов в течение четырёх часов и четырёх минут.