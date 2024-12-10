Москва, 10 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается до победного конца.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что на данный момент Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции. Он напомнил, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу киевского режима, а стратегическая инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения у российской армии.

9 декабря Путин заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 декабря отметил, что цели российской спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов по вхождению в НАТО. Также для начала переговоров Киеву нужно будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял Путин. Позже глава государства указывал на то, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.