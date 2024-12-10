Москва, 10 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия продолжает вести диалог со странами Ближневосточного региона, со многими из которых у неё есть совпадение интересов. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«У России продолжается, мы уже говорили, свой диалог со всеми региональными странами», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о том, считают ли в Москве возможным потерю влияния на Ближнем Востоке из-за нестабильной ситуации в Сирии.

Песков уточнил, что у РФ имеется совпадение интересов со многими странами в этом регионе, а с рядом государств налажено широкоформатное сотрудничество, которое Москва собирается продолжать.

Он также отметил, что в данный момент необходимо провести глубокий анализ сложившейся на Ближнем Востоке ситуации.

«Сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределённости», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Министерство иностранных дел России сообщило, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, поручив мирно передать власть. После этого он вместе со своей семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Песков 9 декабря заявил, что сохранение российского военного присутствия в Сирии является предметом для обсуждения с теми, кто придёт к власти в этой стране. Представитель Кремля уточнил, что Москва делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности, а российские военные принимают все необходимые меры предосторожности.

Позднее в этот же день член сирийского национального совета Анас аль-Абда заявил, что оппозиции Сирии нужны хорошие отношения с Россией, потому что последняя является очень важным игроком в мире. По его словам, при формировании будущих отношений России и Сирии во главе угла должны быть обоюдные интересы.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Российская сторона обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведутся самим сирийским народом, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Сирии. При этом Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В данный момент армия России сосредоточена на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно заявлял Путин, все поставленные задачи будут выполнены.