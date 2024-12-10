Москва, 10 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вопрос о переносе с Лубянской площади в Москве Соловецкого камня, установленного как мемориал жертвам политических репрессий, является прерогативой города. Об этом 10 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Его попросили прокомментировать соответствующий призыв главы Совета по правам человека (СПЧ) и советника президента России Валерия Фадеева.

«Это прерогатива города, город принимает подобные решения. Мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Фадеев призвал перенести Соловецкий камень в другое место. Он отметил, что к этому символу приходят не для того, чтобы почтить память жертв, а для политических акций.

Фадеев указал на то, что участники акций фактически упрекают Федеральную службу безопасности (ФСБ) в преемственности советских спецслужб: Комитета государственной безопасности (КГБ) и Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). И это несмотря на то, что российские власти пошли навстречу общественности и поддержали открытие на проспекте Сахарова мемориала «Стена скорби».