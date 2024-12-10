Дамаск, 10 декабря, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Сирии прекратилось действие товарных карточек, по которым жители могли купить продукты по низким ценам. Теперь товары можно купить только на рынке, где они стоят дороже. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказала жительница провинции Латакия. Её слова приводит «РИА Новости».

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«Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень всё подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас — 4 тыс. Баллон газа был 18 тыс., его давали раз в 2–3 месяца, сейчас 150 тыс.», — сказала собеседница агентства.

По её словам, при прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки — получив СМС, люди могли приобрести определённое количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд.

Женщина отметила, что сейчас люди, чтобы прокормиться, распродают доллары и золото из запасов.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря сирийская вооружённая оппозиция полностью взяла под контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Отмечалось, что вооружённые силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на базы, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.