Москва, 10 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Оставление Башаром Асадом поста президента Сирии является его личным решением. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Iranian Presidency/Global Look Press

Так он ответил на вопрос журналистов о роли России в уходе Асада с поста главы государства и его прибытии в Москву.

«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Всё остальное без комментариев», — отметил Песков.

По его словам, Россия находится в диалоге со странами Ближневосточного региона. С рядом государств налажено широкоформатное сотрудничество. Данные процессы Москва намерена продолжать, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция зашла в Дамаск. В тот же день МИД России заявил, что Асад после переговоров с участниками вооружённого конфликта оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись провести мирную передачу власти.

Информация о прибытии Асада с семьёй в Москву также появилась 8 декабря. Утверждалось, что Россия решила принять бывшего сирийского лидера из гуманитарных соображений.

На следующий день Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин лично принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он также заявил, что не знает, где находится бывший президент Сирии.