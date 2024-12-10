Москва, 10 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В 2024 году на территории России было предотвращено шесть терактов в учебных заведениях и людных местах. Об этом 10 декабря сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

РИА Новости / ФСБ РФ

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям силовиков в России за год удалось предотвратить 190 терактов на стадии подготовки к их совершению.

«Шесть [из них] готовились участниками запрещённых в России движений «Маньяки культ убийц» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Колумбайн» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 21-летнего гражданина РФ и Германии, готовившего теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Молодой человек является членом молодёжной группировки приверженцев неонацизма.

Позднее задержанный признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд за денежное вознаграждение. В ходе обыска у него изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с сотрудником Службы безопасности Украины.