Дубай, ОАЭ, 10 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Дубае состоялся бизнес-форум «Мегакампус», признанный самым масштабным профильным мероприятием в мире. Участниками форума стали предприниматели, представляющие 75 стран, в том числе и Россию.

megacampus.ru

На «Мегакампусе» выступили самые популярные спикеры мира — кинорежиссер Люк Бессон, бизнесвумен Ренди Цукерберг, кинорежиссер и видеоблогер Кейси Нейстат и автор теории «черного лебедя» Нассим Николас Талеб. Среди других спикеров форума — виноградарь, создатель Veefriends Гари Вайнерчук и эксперт по лидерству, автор 18 книг-бестселлеров и подкаста «Серии мастерства» Робин Шарма, предприниматель и инвестор Оскар Хартманн, а также инвестор и эксперт в сфере продаж и масштабирования бизнесов Михаил Гребенюк.

Бизнес-форум «Мегакампус» вошел в Книгу рекордов Гиннесса мира как крупнейшая предпринимательская конференция. Команда форума смогла поставить новый мировой рекорд: в зрительном зале одновременно находилось 5206 человек (при минимальном требовании в 5000). Кроме того, во время работы форума было анонсировано и начало свою работу международное предпринимательское комьюнити.

Организатор форума, кандидат экономических наук и основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов подчеркнул, что на мероприятии собралась вся интеллектуальная элита мира.

«Мы смогли создать уникальный проект — это главный саммит в мире про человека», — заявил Аветов. По его словам, в такое непростое время удалось создать площадку, которая объединила тысячи людей со всего мира, которые посвятили два дня тому, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своего окружения лучше.