Нижний Новгород, 10 декабря, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Гражданин России и Германии, которого задержали в Нижнем Новгороде за подготовку диверсии, признался, что получил от украинских спецслужб задание отправить под откос грузовой поезд. Об этом 10 декабря сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Кадр из видео

«Последнее задание, которое он [сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ)] мне предлагал — пустить грузовой поезд под откос <…> Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда», — заявил мужчина.

Задержанный уточнил, что куратор из СБУ после этого направил его в место расположения тайника со взрывным устройством.

Он также рассказал, что приехал в Россию в 2023 году с целью поменять российский паспорт и познакомился в интернете с сотрудником украинских спецслужб. По заданию последнего он также поджёг электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.

Уточняется, что в ходе обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с сотрудником СБУ. Задержанный также признался, что за совершение теракта, к которому он готовился с ноября, ему было обещано денежное вознаграждение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали 21-летнего гражданина России и Германии, который занимался подготовкой к совершению теракта на железной дороге по заданию СБУ. Отмечалось, что задержанный является членом молодёжной группировки приверженцев неонацизма.

Ранее, 7 декабря, в Кизлярском районе Дагестана правоохранителями было задержано 12 участников террористической ячейки, намеревавшихся совершить крупный теракт. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы и позднее суд отправил их по арест.