Бразилиа, 10 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва успешно перенёс трепанацию черепа и находится под наблюдением врачей. Об этом 10 декабря сообщило агенство Reuters со ссылкой на правительство страны.

Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Отмечается, что операция потребовалась для удаления субдуральной гематомы, которая возникла, когда 19 октября бразильский лидер упал у себя дома.

В больницу Сирио-Либанес президент поступил вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Да Силва находится в отделении интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент Бразилии упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика, однако из-за происшествия он не смог лично приехать на саммит БРИКС в Казани. Делегацию страны возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.

21 октября да Силва опубликовал первую фотографию после полученной им травмы головы. Тогда он провёл совещание по вопросам внутриполитической и международной повестки дня.