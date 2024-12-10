Президенту Бразилии да Силве провели трепанацию черепа
Бразилиа, 10 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва успешно перенёс трепанацию черепа и находится под наблюдением врачей. Об этом 10 декабря сообщило агенство Reuters со ссылкой на правительство страны.
Отмечается, что операция потребовалась для удаления субдуральной гематомы, которая возникла, когда 19 октября бразильский лидер упал у себя дома.
В больницу Сирио-Либанес президент поступил вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Да Силва находится в отделении интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.
Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент Бразилии упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика, однако из-за происшествия он не смог лично приехать на саммит БРИКС в Казани. Делегацию страны возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.
21 октября да Силва опубликовал первую фотографию после полученной им травмы головы. Тогда он провёл совещание по вопросам внутриполитической и международной повестки дня.