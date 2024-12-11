Москва, 11 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В 2024 году завершается реализация национального проекта «Образование». За шесть лет он помог преобразить систему российского образования, создал детям лучшие условия для учёбы и выявления талантов.

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По нацпроекту в России не только появилось более 1,4 тыс. современных новых школ на 868 тыс. мест. Развитию молодёжи теперь помогают технопарки «Кванториум», «IT-кубы» и «Точки роста». А знакомиться с современными профессиями, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия, помогает проект «Билет в будущее». Студентам коллежей доступна программа «Профессионалитет», которая позволяет получать заработную плату и быть трудоустроенными на престижную работу ещё во время учёбы.

Особое внимание нацпроект уделил также педагогам и родителям. Для первых предусмотрена возможность повышения квалификации, а для вторых — горячая линия и портал Растимдетей.рф, где можно получить консультацию и найти интересные статьи о воспитании. Всего за время реализации нацпроекта родителям было оказано 19,6 млн бесплатных консультаций.

«Отдачу от них мы видим по тому, как наши школьники выступают на всероссийских и международных олимпиадах. Многие с очень хорошими результатами по единому государственному экзамену, по другим вступительным испытаниям зачисляются в высшие учебные заведения», — отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

И с 2025 года работа будет продолжена по новому национальному проекту «Молодёжь и дети».

В том числе по всей России продолжат появляться современные образовательные учреждения с продуманным дизайном, зонами отдыха и широкими возможностями для развития.

К примеру, по нацпроекту в Новосибирской области появятся ещё три новые школы. Одна из них, в селе Толмачево, уже введена в эксплуатацию, а две оставшиеся — в селе Марусино и поселке Элитный — будут построены до конца 2024 года.

«В самых активно развивающихся населённых пунктах Новосибирского района будет создано более 1,5 тысячи новых школьных мест. Для жителей это реальное решение доступности образования, ребята будут учиться рядом с домом, причём в комфортных и оснащённых по всем современным требованиям учреждениях», — отметил первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Например, в новой школе в селе Марусино будут обустроены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажёрный зал, большой актовый зал, учебные кабинеты, мастерские с инструментами, лаборантские, профильный инженерно-технологический кабинеты. А для развития творческих талантов в школе появятся фото− и телестудии.

Развивать таланты детям помогают и 19 тысяч центров «Точка роста», открытых на базе уже существующих учебных заведений. Они помогают знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях. В программе — уроки по физике, химии, биологии, технологии, информатике и другим направлениям.

ВКонтакте/«Точка роста»

Педагоги отмечают, что оборудование «Точек роста» значительно улучшает качество обучения. Так, учителя Черёмуховской средней общеобразовательной школы в Татарстане среди прочего получили электронные микроскопы. Теперь воспитанники смогут принимать участие в полевых исследованиях флоры и фауны. Это способствует не только углублению знаний, но и формированию ответственного отношения к природе.

Дополнительное образование выполняет важную роль в развитии ребёнка, учитывая его выбор, интересы и потребности. Важным является успех каждого ребёнка независимо от его места жительства и социального статуса его семьи. Именно поэтому по нацпроекту создано уже более 1,4 млн новых кружков и секций. Найти ближайший центр допобразования можно на портале Национальныепроекты.рф в разделе «Карты».

А выбрать свой путь помогает проект «Билет в будущее». Благодаря ему школьники, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут ориентироваться в многообразии профессий и понять, какие знания и навыки нужны для той или иной специальности.

Так, профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» организовали для ребят из Тюменской области. Это позволило ознакомиться с такими востребованными в регионе профессиями, как электромонтажник и дефектоскопист. Огромное впечатление произвела на школьников и вторая профпроба «Повар-кондитер».

Проведение ранних и комплексных профориентационных мероприятий позволяет не только повысить качество обучения, но и даёт возможность ребенку понять, что действительно ему интересно и в какой сфере деятельности он хотел бы строить карьеру. Всего в мероприятиях «Билета в будущее» приняли участие более 5,8 млн школьников.

А для тех, кто уже определился с профессией, по всей стране работает более трёх тысяч профессиональных мастерских с современным оборудованием. Качественное образование и практику обеспечивают колледжи и техникумы, присоединившиеся к федеральному проекту «Профессионалитет».

На сегодняшний день ребятам доступны уже 1280 таких учреждений. После обучения студентов готовы трудоустроить более 2015 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах. Кластеры созданы по самым различным отраслям экономики — от машиностроения до радиоэлектроники.

Например, студент Смоленской академии градостроительства и архитектуры Илья Родионов профессию строителя выбрал из-за своего тяготения к проектированию, строительным инструментам и материалам ещё со школьной скамьи. В чемпионате «Профессионалы» он принял участие в направлении «Малярные и декоративные работы».

«Я с самого детства решил стать строителем и до сих пор стремлюсь к этой цели, обучаюсь, оттачиваю свои профессиональные навыки, не упускаю возможности поучаствовать в профессиональных конкурсах, так как это даёт колоссальный опыт», — отмечает он.

Узнать больше о «Профессионалитете», колледжах и компаниях-участниках в регионах, а также найти востребованные профессии, которыми можно овладеть во время обучения, можно на сайте.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Образование» создаёт условия для того, чтобы у всех детей и подростков в России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием.

Развивается и цифровая образовательная среда — элемент мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет, обеспечение современной техникой и широкий набор интерактивных сервисов, не заменяющих живое общение с педагогом на уроках.