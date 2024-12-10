Москва, 10 декабря, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Релоканты в других странах часто сталкиваются с нарушением имущественных прав. Об этом 10 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Pavel Kashaev/ Global Look Press

«Самая главная, наверное, проблема (релокантов. — Прим. ред.) связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда», — процитировало её «РИА Новости».

По словам омбудсмена, людей вынуждают продавать зарубежное имущество за маленькие деньги и предвзято рассматривают судебные дела по данному поводу. Также в числе проблем — обслуживание в области здравоохранения, аресты счетов и трудности с переводами денег.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что уехавшие из России граждане, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться на Родину. Врагов же назад не ждут.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Она отметила, что люди по разным причинам уезжали за границу. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой, заверила спикер Совфеда.