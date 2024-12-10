Дальнегорск, Приморский край, 10 декабря, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Священник Русской православной церкви иерей Андрей Васякин направил письмо мэру Дальнегорска Александру Теребилову, в котором попросил последнего снести арт-объект в виде инопланетянина. Об этом 10 декабря сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из Телеграм — канала Администрации Дальнегорска

По информации источника, в письме священник от имени православных христиан города пожаловался на фигуру космического пришельца, которая, по его утверждению, выглядит «как демоническое существо».

Священник уточнил, что в этом месте ежегодно проходит крестный ход с молебном, из-за чего он считает, что фигуры инопланетянина здесь быть не должно. Он призвал в целом не устанавливать подобные фигуры в городе.