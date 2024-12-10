Разведчики Дульцевы приезжали в Россию под видом болельщиков на ЧМ-2018
Москва, 10 декабря, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию после обмена, рассказали, как им удалось посетить Родину до окончательного возвращения. Интервью опубликовал журнал «Разведчик».
Один приезд состоялся летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу.
«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — рассказал разведчик.
С супругами были и их дети София и Даниил.
«Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Всё‑таки увиделись!» — отметил Дульцев.
Анна добавила, что встреча состоялась на даче её родителей, куда приехали обе семьи. По словам супругов, дети тогда не поняли, что находятся рядом со своими бабушками и дедушками, но это семейное собрание всё же стало важно для них.
За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Как передавало ИА Регнум, они вернулись в Россию 1 августа в результате самого крупного со времён Холодной войны обмена заключёнными из семи стран, состоявшегося в Анкаре. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек, среди которых были и Дульцевы.
По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин. Глава государства поздравил их с возвращением, а также поблагодарил за верность присяге.
Дульцевы ранее сообщили, что рассказали детям о своей работе и о том, что они русские, только в самолёте по дороге в Москву. Сын воспринял новость «спокойно и положительно», отметили разведчики.