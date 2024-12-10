Москва, 10 декабря, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию после обмена, рассказали, как им удалось посетить Родину до окончательного возвращения. Интервью опубликовал журнал «Разведчик».

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

Один приезд состоялся летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу.

«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — рассказал разведчик.

С супругами были и их дети София и Даниил.

«Аргентина тогда крупно проиграла, из‑за чего София расстроилась, даже всплакнула. Тогда же нам удалось организовать и встречу с родными. Всё‑таки увиделись!» — отметил Дульцев.

Анна добавила, что встреча состоялась на даче её родителей, куда приехали обе семьи. По словам супругов, дети тогда не поняли, что находятся рядом со своими бабушками и дедушками, но это семейное собрание всё же стало важно для них.

За рубежом россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Как передавало ИА Регнум, они вернулись в Россию 1 августа в результате самого крупного со времён Холодной войны обмена заключёнными из семи стран, состоявшегося в Анкаре. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек, среди которых были и Дульцевы.

По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин. Глава государства поздравил их с возвращением, а также поблагодарил за верность присяге.

Дульцевы ранее сообщили, что рассказали детям о своей работе и о том, что они русские, только в самолёте по дороге в Москву. Сын воспринял новость «спокойно и положительно», отметили разведчики.