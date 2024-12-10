Москва, 10 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Нужно сделать всё необходимое для возвращения в Россию людей, считающих себя соотечественниками по системе ценностей. Об этом 10 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Pavel Kashaev/Global Look Press Татьяна Москалькова

«Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно», — процитировало её «РИА Новости».

Омбудсмен указала на функционирующую в стране программу добровольного переселения соотечественников. Также были проработаны механизмы возврата и тех людей, кто до отъезда продал в России имущество.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября получившим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников гражданам других стран вид на жительство предоставляется в упрощённом порядке — без выдачи разрешения на временное проживание. Это позволяет значительно ускорить процедуру получения всех необходимых документов для возвращения репатриантов на Родину, добавили в Госдуме.

В конце августа в Госдуму внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства бывшими россиянами и иностранцами. Согласно документу, бывшие граждане РФ, отказавшиеся от российского гражданства, и иностранцы могут подать заявление об обратном приёме в него в любые заграничные учреждения. При этом в законопроекте уточняется, что заявители будут обязаны постоянно проживать в стране в течение пяти лет со дня принятия решения о выдаче вида на жительство.