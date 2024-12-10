Геническ, Херсонская область, 10 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Украинские формирования готовят временно оккупированный ими город Херсон к наступлению российских войск. Об этом 10 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам главы региона, сейчас у украинской армии не хватает бойцов даже для небольших попыток переброски своих сил на левобережье Днепра.

«Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он. Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем [российские военные освободят Херсон]», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сальдо уточнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии подготовить наступательные действия на херсонском направлении из-за переброски сил в приграничье Курской области.

Губернатор области пояснил, что в связи с этим украинские войска уделяют большое внимание вопросам подготовки всего правобережья Днепра к приходу армии России и ведут работы по противодействию российскому наступлению. Город Херсон будет полностью освобождён от ВСУ и возвращён в состав России, также подчеркнул Сальдо.

«По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобождён. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация. <…> Это исторический регион. Он создан Россией, он строился Россией. Еще 250 лет назад началось освоение всех этих земель. Справедливость историческая говорит о том, что цикличность — она была, есть и будет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря глава так называемой областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении взрывами складских помещений во временно подконтрольной Киеву части региона. Он не уточнил, где именно находятся получившие повреждения объекты.

Украинское издание «Общественное» 30 ноября сообщило о взрывах, прогремевших во временно оккупированном ВСУ Херсоне. На тот момент на временно подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области не объявили воздушную тревогу.