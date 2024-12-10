Париж, 10 декабря, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом потребовал приглашения Украины в НАТО. Об этом написало агентство Bloomberg.

Press Agency Credit/ Global Look Press

По информации авторов статьи, произошло это 7 декабря на встрече политиков в Париже при участии французского президента Эммануэля Макрона.

«Сейчас мы не можем быть в НАТО, но можем получить приглашение вступить в НАТО», — приводятся слова Зеленского.

Утверждается, что украинский политик озвучил намерение позвонить действующему президенту США Джо Байдену и настоять на приглашении страны в Североатлантический альянс.

Глава киевского режима также подчеркнул, что Украина вступит в переговоры о прекращении огня, только находясь в сильной позиции.

Как передавало ИА Регнум 9 декабря, Зеленский хочет обсудить приглашение Украины в НАТО с Байденом, так как обсуждать этот вопрос с Трампом «нет смысла». До инаугурации на пост президента США от республиканца «ничего не зависит», пояснил глава киевского режима.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига 30 ноября призвал глав МИД стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в альянс по итогам ближайшей встречи. По его утверждению, сейчас настал «самый подходящий» момент для этого.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов по вступлению в НАТО. Российский лидер добавил, что также киевскому режиму для этого необходимо будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году.