Саратов, 10 декабря, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Атака на военный аэродром пересечена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

РИА Новости / Сергей Мальгавко

По его словам, атаковать аэродром пытались беспилотниками. Дроны были уничтожены.

«На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России. 4 декабря беспилотники были уничтожены над Рязанской областью. Обломки дрона повредили окна четырёх домов.