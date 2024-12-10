Москва, 10 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Москве пройдет международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Мероприятие состоится 16–17 декабря, а его участниками станут специалисты сферы делового туризма из России, стран БРИКС и их партнеров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В программу войдут пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут презентовать свои проекты и найти потенциальных партнеров», — рассказала Наталья Сергунина.

Участники конгресса обсудят важные для индустрии вопросы, в том числе использование современных технологических решений и новых форматов международного сотрудничества. На форуме выступят представители правительства Москвы и федеральных ведомств, руководители компаний и ассоциаций из других стран.

«Для нашей организации Meet Global MICE Congress в прошлом году оказался продуктивным», — заявил управляющий партнер отечественной MICE-компании Михаил Меркулов. По его словам, специалисты компании пообщались с коллегами из разных стран, а затем реализовали свой проект совместно с китайскими специалистами. «Интерес к России со стороны других участников БРИКС возрастает, поэтому сейчас необходимо показать весь туристический потенциал Москвы», — добавил Меркулов.

Пользу таких встреч отмечают и бизнесмены из других стран. Так, по словам сотрудника азербайджанской туристической компании Ильхама Джафарова, на прошлом форуме представителям его организации удалось познакомиться с экспертами не только из Москвы, но и из Казани, Санкт-Петербурга и других городов России. Компания нашла новых партнеров и получила дополнительные инструменты для продвижения российских дестинаций на внутреннем рынке.

Впервые форум состоялся в российской столице в 2023 году. Зарегистрироваться на участие в международном событии можно на портале «Russpass. Бизнес».