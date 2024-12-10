Москва, 10 декабря, 2024, 10:12 — ИА Регнум. У США начались провалы на пространстве бывшего Советского Союза, они теряют инициативу на всех фронтах. Об этом 10 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как отметил глава СВР, «одержимость» Вашингтона Украиной начинает разрушать всю выстроенную США глобальную финансовую и военно-политическую систему.

«США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — сказал он в интервью российскому журналу «Разведчик».

Нарышкин напомнил, что ранее в Грузии на выборах в парламент Запад не смог помешать победить правящей в республике партии «Грузинская мечта». При этом грузинские власти осознали пагубность безоглядной ориентации на западные страны и начали действовать в собственных интересах, отдаляясь от навязанной им извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, которая бесконечно чужда традиционным ценностям Грузии.

«В Молдавии же режим [президента страны Майи]Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества», — пояснил он.

Глава СВР добавил, что Азербайджан и Армения тоже теперь не полностью прислушиваются к рекомендациям США и Евросоюза по мирному урегулированию и предпочитают самостоятельно решать все вопросы.

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