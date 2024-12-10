Москва, 10 декабря, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Западные страны готовы пойти на крайние меры для сохранения своего доминирования в мире и в среднесрочной перспективе могут совершить попытку развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии. Об этом 10 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Global Look Press

По словам главы СВР, Запад вполне готов пойти на крайние меры в существующей сегодня ситуации в мире.

«Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооружённого конфликта с эпицентром в Евразии», — сказал он в интервью российскому журналу «Разведчик».

Нарышкин отметил, что это является проверенным способом для мирового капитала по выходу из кризиса, уточнив, что в этой ситуации обнадёживает то, что США и Британия — это далеко не единственные страны, связанные общими ценностями, как они сами заявляют.

«В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой», — пояснил директор СВР.

Он заметил, что Запад отказывается признавать окончание эпохи своего безраздельного доминирования, и, хотя в Вашингтоне и Лондоне понимают сути происходящего, в этом случае сказывается инертность их колониального мышления и глубоко укоренившийся расизм.

«Временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле «купить или убить» явно начал преобладать второй ингредиент», — добавил Нарышкин.

Глава СВР в связи с этим напомнил о покушении на выступившего в защиту национальных интересов своей страны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также б угрозах физической расправы в адрес президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Очевидно, что под ударом находятся буквально все яркие лидеры формирующегося многополярного мира», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев 9 декабря рассказал, что НАТО концентрирует войска с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия у границ России и Белоруссии. По его словам, в ОДКБ видят рост беспрецедентный напряжённости в Европе.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 12 октября заявил, что связанные с применением ядерного оружия учения НАТО являются подготовкой к ограниченной ядерной войне с Россией. Эксперт уточнил, в ходе этих манёвров военные альянса будут отрабатывать задачи по нанесению ударов по объектам в РФ вдоль всей границы с НАТО.