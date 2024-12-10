Москва, 10 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы обеспечили надежным электроснабжением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, в рамках проекта энергетики выдали спортивному объекту дополнительные 300 кВт мощности, теперь совокупная превышает 420 кВт.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В этом году реализуем масштабный проект — подарим новую жизнь спортивному стадиону «Локомотив», на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры, — рассказал Пётр Бирюков. — По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа».

Арена была создана еще в довоенные годы, в 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было решено провести его комплексную реконструкцию.

Специалисты Комплекса городского хозяйства проложили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 580 метров, причем треть трассы прошли методом горизонтально направленного бурения. Как пояснил заместитель мэра столицы, эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. «Стадион обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной», — отметил Бирюков.

На стадионе уже обустроили три футбольных поля с подогревом, оборудовали трибуну на 1,2 тыс. зрителей, модернизировали систему освещения, сделали дорожки для бега, спортивную площадку с тренажёрами и зоной воркаута.