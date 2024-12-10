Нижний Новгород, 10 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. ФСБ задержала в Нижнем Новгороде 21-летнего гражданина России и Германии, готовившего по заданию украинских спецслужб диверсию на железной дороге. Об этом сообщила спецслужба 10 декабря.

РИА Новости/ФСБ РФ

Как указали в ФСБ, мужчина 2003 года рождения является членом молодёжной группировки приверженцев неонацизма. При обыске в его доме нашли взрывчатку. Диверсию на железной дороге он готовил по заданию СБУ.

7 декабря в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт. Группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы. В настоящее время они арестованы.