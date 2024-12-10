Москва, 10 декабря, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани развала, а инициатива на фронте принадлежит российским военным. Об этом 10 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — сказал он в интервью российскому журналу «Разведчик».

Нарышкин отметил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сейчас полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

По словам главы СВР, стратегический расчёт стран Запада в кризисе на Украине является предельно ясным — навязывание России затяжной борьбы на истощение, чтобы расколоть российское общество и создать условия для «цветной революции».

«Воевать будут, что называется, «до последнего украинца», а когда их не останется, на борьбу со «страшным русским медведем» заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев», — пояснил он.

У сторонников глобализма есть необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты, уточнил Нарышкин.

«Однако я с уверенностью заявляю: дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада», — добавил глава СВР.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Guardian 4 декабря назвала ноябрь худшим месяцем с сентября 2022 года для украинской армии. По словам авторов публикации, за этот период киевский режим потерял территорию размером с Нью-Йорк.

В начале декабря из сводок Минобороны стало известно, что российские военные освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Курской, Запорожской и Харьковской областях. Группировками российских войск «Центр» и «Юг» было освобождено за это время в ДНР 37 и 16 населённых пунктов соответственно, группировкой «Север» — 14 населённых пунктов в приграничных районах Курской области. При этом группировка войск «Восток» освободила 12 населённых пунктов в ДНР и один в Запорожской области, а группировка «Запад» — восемь населённых пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.