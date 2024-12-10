Москва, 10 декабря, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро», агропромышленный холдинг «АгроГард» и факультет почвоведения МГУ им. Ломоносова при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО ООН) подписали соглашение о поддержке инициативы, направленной повышение содержания углерода в почвах с одновременным сокращением выбросов парниковых газов с сельскохозяйственных угодий за счет внедрения методов устойчивого управления почвами.

Петр Ковалев/ТАСС

Проект Глобального почвенного партнерства RECSOIL направлен на поддержку фермеров, стимулирование устойчивого управления почвами и увеличение запасов органического углерода в почве. Всё это имеет важное значение в борьбе с изменением климата. Аналогичные программы уже реализуется в Узбекистане, Мексике, Коста-Рике, Гане и Того. В ближайшее время их запустят в Казахстане, Армении и Марокко. Инициатором внедрения проекта в России стала компания «ФосАгро», она же будет его основным донором и оператором в нашей стране.

«ФосАгро» стала первой российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Для нас это большая честь и ответственность. Поставляя экоэффективные удобрения в 102 страны на всех обитаемых континентах, мы помогаем обеспечивать продовольственную безопасность России и всего мира», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он рассказал, что с 2018 года «ФосАгро» вместе с ФАО ООН участвует в создании глобальной сети почвенных лабораторий GLOSOLAN. На сегодняшний день эта сеть охватывает 160 стран и 1000 лабораторий. «Мы совместно повышаем компетенции аграриев в области устойчивого сельского хозяйства. Наше партнерство стало международным эталоном эффективной работы в области защиты почв», — сообщил Лоиков.

Проект объединит широкий круг участников. Факультет почвоведения МГУ выступит в качестве научного партнера, применяя академический и исследовательский опыт. Передовой агропромышленный холдинг «АгроГард» будет руководить внедрением передовых углерод-сберегающих практик на своих сельскохозяйственных участках в Орловской области.

ФАО и «ФосАгро» уже реализуют глобальный проект «Доктора для почв» — программу обучения, направленную на информирование фермеров об эффективных и экологически безопасных методах управления почвами. В 2024 году «ФосАгро» и ФАО запустили третий этап глобального проекта в области защиты почв и улучшения их состояния во всем мире. С момента начала сотрудничества с ФАО в 2018 году общий вклад «ФосАгро» в реализацию проекта составит 5,4 млн долларов.