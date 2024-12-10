Якутск, 10 декабря, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии, сообщил Telegram-канал 112.

Марина Лысцева/ТАСС

Отмечается, что самолёт прибыл из Братска в Олекминск. В результате инцидента никто не пострадал. Начата проверка, выясняется, что стало причиной выката за пределы ВПП.

В октябре самолёт госавиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Руководство аэропорта ввело ограничения на приём и отправление воздушных судов.