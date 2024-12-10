Москва, 10 декабря, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Совет управляющих НХЛ придумал, как поздравить российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда он побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.

aleksandrovechkinofficial/Global Look Press

Как рассказал в соцсетях журналист Фрэнк Серавалли, комиссар НХЛ Гари Бэттман и сам Гретцки будут посещать каждую игру с участием Овечкина, когда тот вплотную приблизится к рекорду.

В момент, когда россиянин побьёт рекорд, матч остановят для торжественной церемонии. Также в лиге детально продумали сценарий освещения достижения Овечкина на ТВ и радио.

В настоящее время до повторения рекорда результативности канадца Гретцки в 894 забитые шайбы Александру Овечкину осталось забросить 26 шайб.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Овечкин получил травму в матче против «Юты». Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Ожидается, что на лёд он вернётся в конце декабря.