Москва, 10 декабря, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Резкое ослабление российского рубля в ноябре 2024 года произошло из-за новых санкций США и действий некоторых компаний нефинансового сектора, покупавших валюту для погашения обязательств перед российскими банками. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря обзоре Банка России.

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Отмечается, что во второй половине ноября после введения новых американских санкций выросла волатильность на валютном рынке и за месяц российский рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам (на 11% к доллару США и на 8,4% к китайскому юаню).

«Санкции затронули преимущественно финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что отразилось на сроках поступления экспортной выручки. На динамику рубля также оказали влияние покупки валюты отдельными нефинансовыми компаниями для погашения валютных обязательств», — говорится в документе.

В обзоре добавляется, что ситуация на рынке валюты стабилизировалась в начале декабря, когда в период с 1 по 7 декабря рубль сумел укрепиться на 7,7% относительно доллара. В результате было полностью отыграно произошедшее в конце ноября ослабление и рубль вернулся на уровень ниже 21 ноября (на 7 декабря составил 99,42 рубля за доллар).

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон 21 ноября ввёл санкции в отношении 100 российских юридических и физических лиц. Вскоре после этого курс доллара США впервые с октября 2023 года превысил отметку в 100 рублей.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля. Российский лидер отметил, что в РФ и соседних странах сейчас идут непростые процессы, которые при этом находятся под контролем.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 5 декабря пообещал, что ситуация с волатильностью курса рубля стабилизируется за несколько недель. По его словам, резкое ослабление рубля произошло из-за введения США санкций против основного российского банка, участника внешнеэкономических расчётов, — «Газпромбанка».