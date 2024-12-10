Москва, 10 декабря, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Американского предпринимателя, будущего главу министерства эффективности госуправления Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа — младшего насмешила картинка в Сети про главу киевского режима Владимира Зеленского.

Benoit Doppagne/Global Look Press

Последнего изобразили в образе героя фильма «Один дома 2» юного Кевина Маккаллистера, который встретил Дональда Трампа в лобби отеля в Нью-Йорке.

Мем опубликовал политический активист и ведущий Джек Пособец в соцсети X. Его репостнул Трамп-младший, сопроводив репост смеющимся эмодзи. На это отреагировал и Маск, оставив комментарий в виде смеющегося до слёз смайла и «огонёк».

9 декабря ИА Регнум писало, что Маск прокомментировал слова Зеленского о якобы бессмысленности разговора с Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

Главарь киевского режима заявил, что избранный президент США всё равно «ничего не решает». Маск ответил эмодзи, изображающим удивление и недоумение.