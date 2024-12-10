Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Во вторник, 10 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые предстанет перед судом в качестве обвиняемого и будет давать показания по делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По информации РБК, расследование против главы правительства Израиля начали в 2016 году, а первое официальное обвинение по трём делам Нетаньяху предъявили в 2019 году.

Первое из них связано с получением израильским премьером и его семьёй дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера на общую сумму более чем 700 тыс. шекелей (около 196 тыс. долларов) за якобы оказываемое им Нетаньяху покровительство в 2011–2016 годах.

Второе дело о предполагаемом сговоре израильского премьера с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом, который, по версии следователей, просил Нетаньяху воздействовать на его конкурента — популярное издания «Исраэль Хайом», взамен чего политик получил более благосклонное освещение своей деятельности первым изданием.

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