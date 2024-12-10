Москва, 10 декабря, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.

"Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты", - цитирует его ТАСС.

Россия с сентября приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии кроме пенсий.

Власти республики объявили о закрытии до 17 сентября школ и детских садов.

9 декабря сообщалось, что в Госдумерешили перенести ратификацию протокола к соглашению о торговле с Абхазией. По действующему соглашению, Россия не применяет таможенные пошлины при ввозе товаров из Абхазии, и взамен республика не взимает пошлины при ввозе товаров из РФ. Объёмы беспошлинного вывоза топлива, пропана и битума устанавливаются на каждый год отдельно.