Донецк, 10 декабря, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Украинские формирования пытаются массово выводить остатки своей группировки из города Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 декабря рассказали в российских силовых структурах.

Peter Druk/Global Look Press

«Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — привело его слова ТАСС.

При этом в городе сохраняются очаги сопротивления, в частности, в районе Кураховской ТЭС, где противник создал комплекс огневых позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря украинское издание «Страна. ua» написало, что бойцы ВСУ в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее Курахово фактически окружены. Уточнялось, что это произошло после прорыва российских военных к населённому пункту Успеновка.

В силовых структурах 5 декабря рассказали, что армия России перерезала трассу Курахово ― Запорожье в ДНР, фактически лишив украинские формирования шансов выйти из города. Оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена, добавил представитель силовых структур.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 4 декабря заявил, что большая часть Курахово освобождена российскими военными.