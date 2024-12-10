Вашингтон, 10 декабря, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) передал Вашингтон Киеву. Об этом свидетельствуют данные из бюджетных отчётов Пентагона.

(сс) Neuwieser

Анализ данных приводит 9 декабря «РИА Новости». Первый отчёт опубликован в январе 2023 года. В целом поставки ракет Украине обошлись США в 3,26 миллиарда долларов, при этом точное количество ракет, переданных украинской армии, в военном ведомстве США не раскрывали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, общий объём военной поддержки Украины со стороны союзников с февраля 2022 года достиг более $119 млрд, из них $62 млрд — средства США.

7 декабря в Пентагоне подтвердили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.