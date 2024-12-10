Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения Луиджи Манджоне, который был задержан по подозрению в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Об этом 10 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Кадр из видео Луиджи Манджоне

Накануне 26-летний подозреваемый был арестован в McDonald’s в штате Пенсильвания после опознания его работником предприятия общепита. Полиция обнаружила у задержанного несколько поддельных удостоверений личности, пистолет с глушителем и документ с осуждением системы здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, 50-летнего Томпсона убили 4 декабря в Нью-Йорке возле входа в отель на Манхэттене. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии с огнестрельной раной в районе груди, однако его жизнь спасти не удалось. По словам свидетелей преступления, стрелял белый мужчина, который перед преступлением «слонялся» неподалеку от отеля, а затем, сделав выстрел, скрылся на велосипеде.

Телеканал ABC News 5 декабря сообщил, что на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare нашли подписанные гильзы. На них было написано «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).